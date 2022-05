Kdo so novi obrazi med kandidati za ministre?

Nova vlada bo imela 20 resorjev. Marjan Šarec na obrambnem, Alenka Bratušek na infrastrukturnem, Matjaž Han pa na gospodarskem ministrstvu so morda za zdaj imena, ki so največje presenečenje. V vsaki vladi, sploh v času, ki je pred nami, je finančno ministrstvo eno najpomembnejših in vodil ga bo Klemen Boštjančič, ki ga poznamo kot nekdanjega direktorja Adrie Airways, zdaj pa je predsednik upravnega odbora družbe Sava. Ob morebitni novi covidni krizi in nasploh razsulu v zdravstvu pa težko delo čaka podpredsednika vlade in zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana.