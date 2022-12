Kdo so skriti heroji našega vsakdana?

Kmalu začenjamo s prispevki o skritih herojih, ljudeh, ki vestno opravljajo svoje delo in k naši družbi prispevajo veliko, a tega morda ne vidimo in ne cenimo dovolj. Vesna Petrovič se je zato podala na teren s smetarji, pekla je kruh s pekom, zapeljala se je s tovornjakom in na kolesu pomagala poštarju. Gre za poklice, ki so morda premalo cenjeni, a vsi izmed njih skrbijo za nas, čeprav se tega včasih morda premalo ali pa sploh ne zavedamo. Prispevki torej kmalu, zaenkrat pa samo kratek utrinek za pokušino.