Kdo so skrivnostni podporniki slovenskih start up podjetij?

Potrebe po naravnih surovinah, najrazličnejših vrstah energij in tudi po rudah se s tehnološkim napredkom drastično povečujejo in se bodo zaradi naraščanja populacije le še povečevale. Prav zato so za našo prihodnost trajnostne rešitve še toliko bolj pomembne. Z njihovim razvojem se ukvarja čedalje več start up podjetij, ki pa zaradi naše majhnosti v svetu le stežka uspejo. Tu pa na pomoč priskočijo podporniki, ki poskrbijo za izvedbo teh idej na poti do boljše prihodnosti. Kako to zagotovijo in kdo sploh so?