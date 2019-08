Kdo so Slovenci, ki so jih prijeli zaradi prevozov nelegalnih prebežnikov?

Potem ko so celjski kriminalisti razkrili, da so zaradi tihotapstva pridržali štiri Slovence, so zdaj na dan prišla tudi nekatera imena. Kdo so podjetneži, ki so videli v nelegalnem prevozu tujih državljanov odličen vir zaslužka? Novinarka Sveta na Kanalu A se je odpravila po sledeh in pričevanjih sosedov ter poskušala izvedeti, kdo vse je iz Hrvaške v Italijo pretihotapil 279 migrantov ter kakšne grehe že imajo za seboj.