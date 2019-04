Žrtve napadov v Šrilanki: zvezdniška kuharica, otroci danskega milijarderja, turška inženirja

Medtem ko v Šrilanki še vedno preštevajo žrtve velikonočnih napadov na cerkve in hotele, v javnost že prihajajo imena nekaterih žrtev. Med njimi so lokalna zvezdniška kuharska mojstrica, trije otroci danskega milijarderja, člani indijske politične stranke, turška inženirja ...

Med velikonočnimi obredi so v nedeljo odjeknile eksplozije v krajih Kolombo, Negombo in Batticaloa. Večina od najmanj 290 mrtvih je državljanov Šrilanke, več deset pa jih je tujcev – med drugim Britancev, Indijcev, Dancev in Kitajcev. V javnost pa so pricurljala že prva imena žrtev. Zvezdniška kuharska mojstrica iz Šrilanke Ena od žrtev je Shantha Ayadunne(na sliki tretja z desne), zvezdniška kuharska mojstrica iz Šrilanke. Še pred napadi je njena hčerka Nisanga Mayadunne (na sliki prva z desne) na Facebooku objavila družinsko fotografijo s prazničnega zajtrka v hotelu Shangri-La v Kolombu, kjer je nato eksplodirala bomba. V napadu je umrla tudi hčerka, kar je v objavi na Facebooku potrdil eden od sorodnikov. "Ni besed, ki bi opisale bolečino," je zapisal ob fotografiji.

Otroci danskega milijarderja Trije otroci danskega milijarderja Andersa Holcha Povlsena so bili včeraj ob nepravem času na nepravem mestu. Da so med žrtvami res Povlsenovi otroci, so potrdili predstavniki njegovega podjetja Asos in zaprosili za spoštovanje zasebnosti. Družina je bila v Šrilanki na počitnicah. Pred štirimi dnevi je ena od njegovih hčerk na Instagramu objavljala posnetke s počitnic v Šrilanki.

