Kdo sta moški in deklica na ljubki fotografiji, ki je obšla svet?

"To fotografijo sem posnela, ko smo zapuščali Notre-Dame, kakšno uro, preden je izbruhnil požar. Skoraj sem pristopila do očeta in ga vprašala, ali jo hoče. Zdaj si želim, da bi to storila. Twitter, če je v tebi kaj čarovnije, mu pomagaj, da to najde," je zapisala 23-letna turistka Brooke Windsor.