Kdo stoji za grozilnimi sporočili, ki so jih prejeli politiki?

Ne šestim, osmim politikom so bile poslane ovojnice z grožnjami in priloženim nabojem. Od ponedeljka je Policija namreč prejela še pošiljki, namenjeni gospodarskemu ministru in podpredsedniku vlade Zdravku Počivalšku ter Desusovemu poslancu Robertu Polnarju. Medtem ko je grožnje obsodila tako opozicija kot koalicija, pa se njuna složnost in strinjanje, kot kaže, tukaj končata. Rekoč, da koalicija nima večine v državnem zboru in tako ne more voditi države, je opozicija znova obstruirala glasovanje.

