Ker imajo dovolj čakanja, sindikati zdravstva napovedujejo stavko

Vladne nepripravljenosti na začetek pogajanj ne moremo razumeti drugače kot namensko rušenje sistema javnega zdravstva in socialnega varstva, so prepričani v Sindikatih zdravstva in socialnega varstva. S predstavniki vlade so namreč že novembra lani podpisali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, a pogajanja, ki bi se morala začeti najkasneje 15. januarja, se do danes še niso nadaljevala. Dovolj imajo čakanja, zato so za 16. februar napovedali stavko.