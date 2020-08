Zdravnica petletnika ni želela poslati na operacijo pred rezultati testa na koronavirus

Petletni deček, ki se mu je vnela manjša rana na palcu noge, ki jo je dobil v morju, bi jo lahko odnesel zelo slabo. Zdravnica, ki ga je najprej pregledala, je sklenila, da ne more biti operiran, dokler ne dobijo izvida brisa za covid-19. Dečku je sicer predpisala antibiotike in ga poslala domov, a njegovo stanje se je naslednji dan naglo slabšalo, zato se je družina vrnila na urgenco, kjer je drug zdravnik ugotovil, da je stanje resno in da odlašati več ne gre. Petletnika je operiral brez izvida brisa.