Ker je na Facebooku užalila ženo svojega bivšega, ji grozi zapor

"Upam, da greš kmalu pod zemljo, ti idiot. Preklet bodi. Pustil si me zaradi tega konja," je o svojem nekdanjem možu in njegovi novi ženi na Facebooku zapisala jezna Britanka. Ker je živel v Dubaju, kratek čas pa tudi ona, so jo ob prihodu na tamkajšnje letališče aretirali, zaradi žaljivih zapisov pa ji grozi celo zaporna kazen.

55-letna britanska državljanka Laleh Shahravesh je bila z možem Pedromporočena 18 let. V tem času sta osem mesecev živela v Dubaju, nato se je ona s hčerko Paris vrnila v Veliko Britanijo, njen mož pa je ostal tam. Par se je tudi uradno ločil. Leta 2016 je Laleh ugotovila, da se je Pedro znova poročil, saj je ta na svojem Facebooku objavil fotografije s svojo novo ženo. Takrat je Laleh na svojem profilu v perzijskem jeziku zapisala dva s tem povezana žaljiva komentarja."Upam, da greš kmalu pod zemljo, ti idiot. Preklet bodi. Pustil si me zaradi tega konja," se je glasil eden od njih. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pedro je umrl, Laleh so aretirali 3. marca letos je njen nekdanji mož, ki je s svojo ženo še vedno živel v Dubaju, res umrl zaradi srčnega zastoja. Ko je Laleh 10. marca s hčerko priletela v Dubaj, da bi se udeležila njegovega pogreba, pa so jo oblasti aretirale. V skladu z zakoni o kibernetskem kriminalu v Združenih arabskih emiratih namreč osebo lahko zaprejo in kaznujejo zaradi obrekovanj na družbenih omrežjih. Skupina Pridržani v Dubaju (Detained in Dubai) ocenjuje, da ji grozita dve leti zapora in 58.000 evrov denarne kazni, čeprav je zapis objavila, ko ni bila v Dubaju, temveč v Veliki Britaniji. 'Pri prijavi gre za maščevanje' Žaljive komentarje je policiji prijavila Pedrova žena, zdaj torej vdova.Radha Stirling iz skupine Pridržani v Dubaju je za BBC povedala, da so žensko skupaj z britanskim ministrstvom prosili, naj prijavo umakne, a jih je zavrnila."Njena odločitev je precej maščevalna," je dejala. Dubajske oblasti so Shahraveshovo proti plačilu varščine sicer izpustile, a so ji zasegle potni list in trenutno živi v hotelu. Stirlingova je povedala, da je "popolnoma zmedena" in da bo trajalo dolgo časa, da si opomore od vsega, kar prestaja. Njena hčerka, ki je morala sama odleteti domov, pa prestaja pravi pekel, je še dejala. "Vse, kar si želi, je, da bi spet videla svojo mamo!" Kot še pravi Stirlingova, za omenjene kibernetske zakone v ZAE pravzaprav ne ve nihče, zato so jih skupaj z ministrstvom pozvali, naj turiste o tem posvarijo. "Naše osebje podpira britansko državljanko in njeno družino. Smo v stikih s tamkajšnjimi oblastmi glede primera," pa so sporočili z zunanjega ministrstva.