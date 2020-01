Jankovića doletela kazen v višini zgolj 2000 evrov

Damijana Jankovića, ki je pred tremi meseci močno razburil javnost z odpisom milijonskega dolga, je na sodišču doletela prva obsodba. Kriv je pomoči pri ponarejanju poslovnih listin, a ker je v osebnem stečaju, ga bo za to doletela kazen v višini vsega 2000 evrov. Trojica, poleg Jankovića pa sta obsojena še Ivan Mikulin in Boštjan Stamejčič, je obsojena, da so se izognili plačilu 60 tisoč evrov davka.