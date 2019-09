Ker jo je tlačila nočna mora, je pojedla zaročni prstan

"Zaspala sem in imela hudo nočno moro. Da bi pred negativci v sanjah rešila svoj zaročni prstan – vse skupaj se je dogajalo na hitrem vlaku - , sem ga pogoltnila. V tistem trenutku sem se zbudila, a ker sem mislila, da še vedno sanjam, ker kdo za vraga pogoltne svoj zaročni prstan, sem zaspala nazaj. Šele ko sem se zbudila, sem videla, da prstana nimam več," je na svojem Facebooku zapisala 29-letna Jenna Evans iz San Diega. Ko je ugotovila, kaj se je zgodilo, je zbudila svojega zaročenca Boba Howella , ki ji sprva sploh ni verjel. "Kakšno uro in pol sva se nejeverno smejala, poklicala mojo mamo, na internetu preverila ’ali odrasli kdaj pogoltnejo prstane’, saj se kaj takšnega pogosteje zgodi otrokom. No, po tem sva se odločila, da bi vseeno bilo bolje oditi k zdravniku," je zapisala Jenna.

Bilo jo je strašno sram, pravi, zdravniki pa niso mogli verjeti, kaj se je zgodilo. V sobo so poklicali še druge zdravnike in sestre, ki so bili v službi, in vsem je morala še enkrat razložiti, kako se je to pripetilo. Zdravniki so sklenili, da ni varno pustiti, da se prstan izloči po naravni poti, in se odločili, da ga bodo izvlekli z endoskopom. Gre za instrument, ki se uporabi tako pri odstranjevanju tujkov iz prebavnega trakta, kot tudi za pregled zgornjih prebavil. Endoskop ima na koncu dolge in prožne cevi drobni fotoaparat, vstavi pa se ga lahko skozi usta ali anus.