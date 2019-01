Ker ni dobil plačila, je z bagrom uničil recepcijo novega hotela

Obupani gradbinec iz Liverpoola, ki mu je hotelir dolgoval 700 evrov, se je podal na uničujočo vožnjo s svojim bagerjem. Rušil je vse pred seboj, razbil vhodna vrata novozgrajenega hotela, lomil okna in pohištvo, razdejal recepcijo in večji del sprejemnice. Medtem ko so ga nekateri kolegi poskušali ustaviti, so ga drugi spodbujali z glasnim ploskanjem.