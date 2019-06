'Ker postaja zame zelo težko, bo to moja zadnja noč'

Življenje in šport ne pišeta le zmagovitih in čudovitih zgodb. Sploh če pride, nepovabljena in nezaželena, huda bolezen. S tem se sooča in spopada tudi nekdanji nizozemski nogometaš Fernando Ricksen. Zbolel je za neozdravljivo nevrološko boleznijo ALS, zdaj pa je celo razkril, kdaj se bo poslovil od vseh.