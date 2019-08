Ker premierka noče govoriti o prodaji Grenlandije, Trumpa ne bo na Dansko

Nakup Grenlandije očitno ni zgolj še ena v sklopu nenavadnih in neresnih idej ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Čeprav je dejal, da nakup Grenlandije ni na njegovi prioritetni listi, so ga namreč besede danske premierke Mette Frederiksen, da se ji zdi ideja absurdna in da največji otok na svetu ni na prodaj, tako prizadele, da je svoj obisk te skandinavske kraljevine preložil.

V naslednjem tvitu je še dodal, da je premierka s svojo neposrednostjo tako Danski kot ZDA prihranila veliko stroškov in naporov, za kar se ji je zahvalil in dodal, da se veseli snidenja v prihodnosti.

Do torka zvečer so v Beli hiši obisk tudi uradno odpovedali, je za ameriške medije potrdil njihov tiskovni predstavnik Judd Deere.

Na Twitterju objavil fotomontažo stolpa Trump Tower na Grenlandiji

Informacije, da se prvi mož ZDA zanima za nakup največjega otoka na svetu so pricurljale v javnost prejšnji teden, kmalu pa jih je potrdil tudi Trump sam. Potrdil je, da "se je porodila ideja", ki je dobra, ker ima Grenlandija odlično strateško lego in bogate vire. Brez konkretnih dokazov je navedel tudi, da lastništvo Grenlandije letno veliko stane in se jim zato izplača razmisliti o prodaji.

Ko je kasneje na svojem Twitter računu objavil še stolp Trump Tower na Grenlandiji in ob tem zapisal, da obljublja, da "tega ne bo storil Grenlandiji", so bili mnogi prepričani, da je to potrditev, da je šlo le za šalo.

Ogorčeni odzivi iz Danske in Grenlandije

Možnost nakupa so odločno zavrnili danski politiki, premierka je med obiskom Grenlandije povedala: "Grenlandija ni naprodaj. Grenlandija ni danska. Grenlandija pripada Grenlandiji. Močno upam, da ta ideja ni bila resna".

"To mora biti prvoaprilska šala," in "če je res, da razmišlja o tem, je to zadnji dokaz, da se mu je zmešalo," pa so se glasili komentarji drugih politikov.

Ni sicer prvič, da se ZDA zanimajo za nakup Grenlandije, že leta 1946 so Danski ponujale sto milijonov dolarjev, Trumpa pa naj bi otok zanimal predvsem zaradi pomembne strateške lege in mineralnega bogastva.