Ker se Janša ni opravičil za sporni tvit, je del opozicije zapustil sejo v državnem zboru

Sporni tvit premierja Janeza Janše on 25. obletnici genocida v Srebrenici je odmeval tudi v državnem zboru. Ker se predsednik vlade v državnem zboru ni opravičil za svoje besede, so dvorano najprej protestno zapustili poslanci Levice in SD-ja, na koncu pa odšli skoraj vsi poslanci opozicije, razen iz stranke SNS. Da je premierjev tvit neprimeren in škodi našemu ugledu v mednarodni javnosti, pa sicer previdno ocenjujejo tudi nekateri v koaliciji.