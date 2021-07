Kersnič v odprtem pismu: Kjer je gorelo, tam smo gasili

Po več kot pol leta cepljenja in kljub različnim strategijam, ki k temu nagovarjajo, se nobena ni zares obnesla, da bi imeli dovolj visoko precepljenost, je v odprtem pismu državljanom in državljankam zapisal Boštjan Kersnič, zdravnik specialist nefrolog Splošne bolnišnice Novo mesto. Na račun epidemije so se zaustavili programi specialističnih ambulant, v najhujšem valu so zdravili le najnujnejše primere. Jasno je bilo, da smo gasili požar. In tam, kjer je najbolj gorelo, smo gasili. Že jutri vas lahko doleti diagnoza, ki bo veliko hujša od tega, da ste se odločili za cepivo. Naj prevlada razum, je sklenil v pismu.

