Kim Džong Un na belem konju osvojil 'sveto goro'

Spremljajoči uradniki voditelja so prepričani, da bo "sledila velika operacija, ki bo svet udarila s čudežem in naredila korak naprej v korejski revoluciji".

Objavo fotografij so pospremili s pomenljivim besedilom, da je v Kimovih očeh moč zaznati plemeniti žar v očeh, njegovo snežno vožnjo pa označili za dogodek velike pomembnosti za narod.

Uradna severnokorejska tiskovna agencija KCNA je objavila nove fotografije voditelja Kim Džong Una , kako jaha na belem konju po idilični zimski pokrajini do 2744 metrov visoke gore Paektu, ki je najvišji vrh Korejskega polotoka in velja za mitološki kraj rojstva vsega korejskega naroda.

Po mnenju analitikov pa naj bi Kimov podvig naznanjal novo usmeritev jedrske politike države.

"V preteklosti se je Kim vedno na goro Paektu povzpel pred velikimi političnimi odločitvami," je za francosko agencijo AFP povedal Shin Beom Čul, analitik iz Inštituta za politične študije Asan.

Nazadnje se je Kim na vrh, ki med Severnokorejci velja za sveto goro, povzpel decembra 2017, preden je začel z diplomatskimi aktivnostmi, ki so privedle do njegovega prvega srečanja z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Pogajanja med Severno Korejo in ZDA so sicer po drugem srečanju med voditeljema februarja zamrla, Severna Koreja pa je z vrsto raketnih preizkusov dvigovala napetosti.

Pogled na severnokorejske voditelje, ki so potovali čez zasnežene vrhove, predvsem na goro Paektu, je bil tudi prevladujoča tema preteklih fotografij, plakatov in portretov Kimovega očeta Kim Džong Ila in dedka Kim Il Sunga.

Po besedah B.R. Myersa, profesorja z južnokorejske univerze Dongseo, ki preučuje sevenokorejsko propagando, fotografije prikazujejo imperialen motiv voditelja, ki ščiti kulturno in ideološko čistost naroda pred pokvarjenimi zunanjimi silami.

Kim je obiskal tudi kraj velikansega gradbenega projekta v bližnjem okrožju Samjiyon, še poroča KCNA, in za težave v svoji državi okrivil mednarodne sankcije pod vodstvom ZDA.