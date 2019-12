Kim Džong Un na belem konju v družbi žene in vojaških figur na 'sveto goro'

Severnokorejska državna televizija poroča o ponovnem vzponu voditelja Kim Džong Una na njihovo sveto goro Paektu, kar v sebi vedno skriva veliko simbolizma. Ponavadi gre za naznanitev velikih sprememb oziroma novosti, zato mnogi špekulirajo o tem, kaj želi severnokorejski voditelj sporočiti tokrat.

Že drugič v manj kot dveh mesecih se je severnokorejski voditelj Kim Džong Un vzpel na najvišjo goro v državi, goro Paketu. Tokrat ga spremlja njegova žena in pomembnejše vojaške figure. Prejšnjim vzponom na goro so ponavadi sledila večja naznanila. Severnokorejska državna televizija KCNA je poročala, da bo sledilo (redko) srečanje vodilnih v stranki, kjer bodo naslovili "ključne težave v povezavi s spremenjeno situacijo v državi in v svetu". Dodatnih podrobnosti, o čem točno bodo govorili, pa niso podali. Džong Un je ZDA sicer dal eno leto, da naredi več, da bi rešila jedrska pogajanja. Severnokorejski namestnik zunanjega ministra je v torek v izjavi dejal, da "je na odločitev ZDA, kakšno božično darilo bodo dobili iz Pjongjang".

FOTO: AP

Televizija KCNA je poročala, da je Kim obiskal "revolucionarna bojišča", preden se je vzpel na goro. Na zadnjem obisku severnokorejske svete gore, je svoje državljane opomnil, da je treba "vedno živeti in delovati v napadalnem duhu gore Paektu". Dejal je, da je to še posebej pomembno za čase, v katerih "imperialisti in razredni sovražniki poskušajo spodkopati ideološke in revolucionarne poglede naše stranke". Goro Paektu je označil za izvor njihovih tradicij in odločnosti. V bližini gore je Kim sicer pred kratkim slavnostno odprl mesto Samjiyon, znano tudi kot "rajsko mesto". Gre za njegov največji gradbeni projekt, ki ga sestavljajo apartmaji, hoteli, smučišča in drugi objekti. Konji v korejski kulturi igrajo pomembno vlogo Gora Paektu v identiteti in zgodovini Severnokorejcev zaseda posebno mesto. Gre za aktivni vulkan, tam naj bi se rodil Kimov oče Kim Jong-il, prav tako pa se je tam nahajala glavna vojaška baza Kimovega dedka Kim II-sunga, prvega voditelja države.

Konji so v korejski kulturi zelo pomembni ... FOTO: AP

Vrh gore leži na meji s Kitajsko in v korejski kulturi predstavlja sveti kraj. Izročilo je, da se je tam rodil Dangun, ustanovitelj korejskega kraljestva izpred 4000 let. Strokovnjak za severnokorejske voditelje Michael Madden je za BBCrazložil, da imajo konji in jahanje v korejski kulturi velik pomen. Osrednja konja iz korejske mitologije sta Chollimain Mallima– prvi naj bi bil konj s krili, ki naj bi pretekel tudi 400 kilometrov na dan, drugi pa naj bi bil sposoben preteči ogromne razdalje z veliko hitrostjo. Pogosto jih uporabljajo za prispodobe, ko govorijo o ekonomiji države. Kaj bi vzpon na goro lahko pomenil? Analitiki sklepajo, da bi ta vzpon lahko pomenil, da bo Severna Koreja zavzela bolj konfliktno držo. "Sporočiti želijo ’pripnite si pasove, čaka nas pomembno leto’," je dejal profesor John Delury z univerze Yonsei v Seulu. "Ne gre za leto diplomacije in srečanj na vrhovih, temveč za leto razkazovanja državne moči," je dodal. Prav tako strokovnjaki opozarjajo, da gre že za drugi letošnji sestanek vodilnih v stranki, ki nakazuje, da se bodo dogovorili nekaj pomembnega. "Najverjetneje želijo sporočiti, da se ne bodo vdali ZDA," je dejala Rachel Minyoung Lee, analitičarka pri spletni stranki NK News.

Zadnje srečanje Donalda Trumpa in Kim Džong Una v juniju. FOTO: AP