Kim Džong Un že na četrtem obisku Pekinga v letu dni

Obisk poteka v času, ki je nedvomno povezan z vedno glasnejšimi ugibanji o vnovičnem srečanju Kim Džong Una in ameriškega predsednika Donalda Trumpa , ki sta se sicer junija lani sestala na zgodovinskem vrhu v Singapurju.

Kitajska ostaja zvesta in glavna zaveznica režima v Pjongjangu ter njegova največja trgovinska partnerica: "Kim želi spomniti Trumpovo administracijo, da ima druge diplomatske in ekonomske ponudbe, poleg tega, kar lahko ponudita Washington in Seoul," je za Reuterspovedal Harry J. Kazianis iz centra za obrambne študije.