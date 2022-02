Kim Jong Unu na praznovanju novega lunarnega leta predvajali film o njegovih dosežkih

Vstop v novo leto je tudi priložnost za pregled dela, dosežkov, pa tudi neuspehov v preteklem letu. Severni Korejci so tako ob vstopu v novo lunarno leto izvedeli, da je njihov vodja Kim Džong Un nezmotljiv in da je država po njegovi zaslugi lani blestela. Na državni televiziji so si lahko ogledali 110-minutni dokumentarec z naslovom Veliko leto zmage, 2021, poln hval Kim Džong Unu. Včeraj zvečer pa so ga lahko tudi videli na praznovanju novega lunarnega leta v pjongjanškem gledališču v družbi žene in na veliko presenečenje mnogih, tete. Kim Kjong Huj, njenega soproga so med čistko v državnem vrhu leta 2013 usmrtili, se je nazadnje v javnosti pojavila pred dvema letoma.