Kim prispel v Rusijo: bodo pogovori s Putinom uspešni?

Kim Džong Un je v sredo z zasebnim vlakom prispel v Vladivostok, kjer se bo v četrtek srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Severnokorejskega voditelja so na železniški postaji pozdravili ruski vojaki in dekleta v tradicionalnih oblačilih.

Iz Kremlja so ob tem sporočili, da se bosta voditelja pogovarjala o "jedrskem problemu" na Korejskem polotoku. Čeprav lokacija srečanja še ni potrjena, so se na otoku Russky v bližini Vladivostoka že pojavile severnokorejske in ruske zastave.

Kot pišejo analitiki, si Kim prizadeva za podporo Rusije, potem ko so pogovori z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom padli v vodo. Kim in Trump sta se letos sestala v vietnamski prestolnici Hanoju, kjer sta razpravljala o severnokorejskem jedrskem programu, vendar se je vrh končal brez dogovora.