Pse bi za iskanje okužbe s koronavirusom lahko izurili v le nekaj mesecih

Ker je za zajezitev širjenja koronavirusa bistveno čim prej odkriti okužene, njihove stike in jih izolirati, se postavlja vprašanje, zakaj Slovenija ne začne uriti tudi psov, ki bi lahko na javnih prireditvah, letališčih in drugod, kjer se zbere več ljudi, pomagali odkrivati sum na okužbo. To precej uspešno namreč že počno v Veliki Britaniji in Nemčiji. Na Kinološki zvezi Slovenije pravijo, da bi psi lahko pomagali tudi pri nas in da lahko pse pripravijo na to v le nekaj mesecih.