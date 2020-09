Kip Melanie Trump ponovno stoji, tokrat je zanj poskrbel ameriški umetnik

Potem ko so neznanci pred časom zažgali leseno skulpturo najbolj znane Sevničanke - Melanie Trump, za katero so mnogi dejali da je bolj podobna smrketi kot Melaniji ter da gre za sramoto Slovenije, je ameriški umetnik Brad Downey postavil nov spomenik iz brona. Da gre za provokacijo, pa da je Melanija ponovno neprepoznavna, pišejo številni svetovni mediji od BBC-ja do New York Times-a, zato smo si ga morali ogledati tudi sami.