Pravijo, da se danes z umetnostjo težko dobro služi. In prav priložnost za večji zaslužek je kiparja svetnikov prelevila v izdelovalca kamnitih mednožij. Ženske akte je kipar iz Koprivnice na Hrvaškem sicer ustvarjal že prej, prav v času epidemije pa je povpraševanje po 30-centimetrskih kipcih golih teles še poskočilo. In kaj je bil povod za to?