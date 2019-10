V Hongkongu izgredi. Ši: Nobena sila ne more ustaviti Kitajske

V Pekingu so danes z veliko vojaško parado proslavili 70. obletnico razglasitve komunistične Ljudske republike Kitajske ."Nobena sila ne more zamajati temeljev tega velikega naroda," je dejal kitajski predsednik Ši Džinping , ki je govor podal z mesta na Trgu nebeškega miru, od koder je pred 70 leti tedanji voditelj kitajske komunistične partije Mao Cetung razglasil ustanovitev komunistične Kitajske. Oblečen v značilno "Maovo obleko" je napovedal svojo veliko viziijo za Kitajsko in obnove njene slave v govoru, ki je obujal "kitajske sanje" in "nacionalno pomladitev", ki jo je Ši že pred leti napovedal.

Kitajski mediji so tokratno parado označili za največjo doslej. Na paradi po osrednji aveniji Chang'An je sodelovalo okoli 15.000 vojakov in več kot 580 različnih vozil in druge vojaške opreme. Poleg tega je mesto preletelo 160 vojaških letal. Helikopterji so oblikovali formacijo v obliki številke 70.

Spopadi med policijo in protestniki

In medtem ko je Ši salutiral 15.000 vojakom, so protestniki v Hongkongu metali jajca v njegov portret, poroča AFP. To nekdanjo britansko kolonijo že več mesecev pretresajo prodemokratski protesti, ki so se danes sprevrgli v nasilje in izgrede. Na več predelih mesta je prišlo do spopadov med protestniki in policijo, ki se je na metanje kamenja in molotovk odzvala s solzivcem, vodnimi topovi in gumijastimi naboji.