Peking zaostruje pritisk: že drugi Kanadčan 'pogrešan' na Kitajskem

Peking še naprej krepi diplomatski pritisk na Kanado, kitajski varnostni organi so po aretaciji nekdanjega kanadskega diplomata v ZDA Michaela Kovriga zaradi kršitve notranje varnosti zdaj pridržale še drugega kanadskega državljana.

Michael Kovrig je nekdanji diplomat, kitajske oblasti so ga pridržale v ponedeljek zvečer kot odgovor na kanadsko aretacijo direktorice podjetja Huawei.

Kitajske oblasti so potrdile, da gre za strokovnjaka za Korejo Michaela Spavorja , ki naj bi ga strokovnjaki kitajskega ministrstva za državno varnost zaslišali v ponedeljek v mestu Dandong na severovzhodu države.

Novica o novem pridržanju je prišla kmalu, potem ko je kanadska zunanja ministrica Chrystia Freeland razkrila, da so kitajske oblasti pridržale Kovriga, nekdanjega kanadskega diplomata, ki je bil na enem svojih pogostih obiskov na Kitajskem, kjer je v preteklosti služboval kot diplomat. Trenutno dela za nevladno organizacijo Mednarodno krizno skupino (ICG) s sedežem v Bruslju kot višji svetovalec za severovzhodno Azijo. Kovriga obtožujejo, da se ukvarja z "dejavnostmi, ki škodijo nacionalni varnosti Kitajske",kot izhaja iz članka, objavljenega v kitajskem državnem časopisu Beijing News v sredo.

Tako Kovrig kot Spavor sta člana Mednarodne krizne skupine. Gre za think tank, ki po navedbah tiskovnega predstavnika kitajskega zunanjega ministrstva Lu Kanga ni registriran na Kitajskem.

Analitiki ocenjujejo, da bi bili aretaciji kanadskih državljanov lahko povračilni ukrep Kitajske za aretacijo glavne finančne direktorice kitajskega podjetja Huawei Meng Wanzhou v Kanadi. Kanadski sodnik je Mengovi v torek po treh dneh zaslišanj odobril izpustitev iz pripora po plačilu 7,5 milijona ameriških dolarjev varščine do konca odločanja o morebitni izročitvi ZDA, kjer ji grozi do 30 let zapora.