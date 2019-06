Kitajska ob obletnici v bran pokolu na Trgu nebeškega miru

4. junija letos bo minilo 70 let, odkar je Mao Cetungna Trgu nebeškega miru v Pekingu razglasil rojstvo Ljudske republike Kitajske. Eden izmed bolj krvavih dogodkov v tej zgodovini je pokol na Trgu nebeškega miru v Pekingu, kjer so pred 30 leti kitajske oblasti krvavo zatrle študentske proteste. Po ocenah, ki so prišle v javnost šele pred dvema letoma, je kitajska vojska ubila najmanj 10.000 ljudi, tiste, ki pa so odigrali ključno vlogo v gibanju, so zaprli na podlagi "kontrarevolucionarnih obtožb".