Kitajska namerava izgraditi vrsto vojaških oporišč po svetu, opozarja Pentagon

Ameriško obrambno ministrstvo pričakuje, da bo Kitajska izgradila celo vrsto vojaških baz po svetu, kaže letno poročilo Pentagona. Kot morebitne lokacije se omenja Bližnji vzhod, Pakistan in območje jugovzhodne Azije ter zahodnega Pacifika, s tem pa naj bi želela zavarovati svoje investicije v iniciativi Pas in pot oziroma novi kitajski svilni poti, ter se izpostaviti kot nova globalna velesila.

Uradni Peking ima trenutno samo eno čezmejno vojaško bazo, in sicer v Džibutiju, a "poskušal naj bi vzpostaviti dodatne vojaške baze v državah, s katerimi ima dolgotrajne prijateljske odnose in podobne strateške interese, kot je Pakistan,"so še zapisali v poročilu, ki ga povzema The Guardian. Ta prizadevanja bi sicer lahko zaustavila nezaupljivost držav, da bi na svojem ozemlju gostile sile Ljudske osvobodilne vojske.

Že v lanskem letu so zaokrožile informacije o morebitni gradnji kitajske vojaške baze v Afganistanu, natančneje ob Vakanskem koridorju. The Washington Post je nedavno pisal o oporišču z velikim številom kitajskih vojakov na ozemlju vzhodnega Tajikistana, blizu strateško pomembnega Vakanskega koridorja, Kitajske in Pakistana. "Kitajski voditelji izkoriščajo gospodarsko rast, diplomatski in vojaški vpliv države, da bi vzpostavili prevlado v regiji in razširili mednarodni vpliv," še piše v poročilu.