Kitajska se duši v odpadkih: orjaško odlagališče polno 25 let pred rokom

Deponija Jianjcungou v mestu Xi’an je začela delovati leta 1994, odpadke pa bi morala skladiščiti do leta 2044. Kot poroča BBC, na tem mestu skladiščijo odpadke za osem milijonov prebivalcev. Deponija se razteza na 700.000 kvadratnih metrih. Tudi v globino, kjer lahko skladiščijo 34 milijonov kubičnih metrov odpadkov.

Do nedavnega je bilo Xi’an eno od redkih kitajskih mest, ki so bila povsem odvisna od odlagališča odpadkov. To je privedlo do tega, da so bile kapacitete hitro zapolnjene. V začetku meseca so sicer odprli sežigalnico, še štiri pa naj bi bile operativne v letu 2020. Skupaj naj bi bile sposobne sežgati 12.750 ton odpadkov na dan. Gre za enega od ukrepov oblasti za zmanjšanje količine odpadkov, ki jih proizvedejo gospodinjstva.

Koliko smeti proizvede Kitajska?

V letu 2017 so v urbanih delih države komunalne službe pobrale 215 milijonov ton odpadkov. V primerjavi s podatki izpred desetih let, gre za 63 milijonsko povečanje. Kitajska ima 654 operativnih odlagališč in 286 sežigalnic. Podatkov o tem, koliko odpadkov uspejo reciklirati, ni, saj oblasti o tem niso podale poročila. Sicer Kitajska vlada načrtuje do 35-odstotno reciklažo odpadkov v večjih mestih.