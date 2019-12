Kitajska splavila drugo letalonosilko, postaja resen konkurent ZDA

Ljudska republika Kitajska je splavila drugo letalonosilko in prvo, ki so jo zgradili kitajski inženirji. Gre sicer za izboljšano kopijo letalonosilke ruskega razreda Kuznecov, ki so jo Kitajci kupili leta 1998 in začeli aktivno uporabljati leta 2012.

Letalonosilko Šandong je v redno uporabo "krstil" kitajski predsednik Ši Džinping in dejal, da gre za pomemben korak naprej pri njegovih in kitajskih ambicijah, da bi država imela vojaško floto svetovnega slovesa. Državna tiskovna agencija Žinhua poroča, da je nova letalonosilka poimenovana po provinci Šandong na vzhodu Kitajske, delovala pa bo iz oporišča v Sanji v južnokitajski provinci Hajnan.

Šandong, tako kot letalonosilke razreda Kuznecov, uporablja konvencionalni, in ne jedrski pogon. Prva kitajska letalonosilka Ljaoning, ki je bila narejena še v sovjetskih časih in kupljena od Ukrajincev leta 1998, je dolga leta samevala v oporiščih, nove kitajske politične usmeritve pa so konec prejšnjega desetletja pospešile njeno obnovo. Ljaoning je predvsem služila kot trenažna letalonosilka, s pomočjo katere je mornarica lahko razvila in izpopolnila lansiranje in pristajanje letal na letalonosilki.

