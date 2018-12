Kitajska svari Kanado pred posledicami, kanadski veleposlanik moral na zagovor

Namestnik kitajskega zunanjega ministra Le Jučeng je McCalluma pozval, naj ukrepa glede pridržanja Mengove. Kitajska poziva Kanado, naj jo izpusti in zaščiti njene pravice ali pa se sooči s "hudimi posledicami", je v izjavi dejal Le. Ob tem je dodal, da njen pripor "ni v skladu z zakoni in je nerazumen, brezvesten in že po naravi podel".

Mengova je bila aretirana 1. decembra na podlagi naloga za aretacijo iz ZDA, ki temelji na obtožbah zarote in prevar v povezavi s kršenjem sankcij proti Iranu. Kanadske oblasti so jo prijele, ko je v Vancouvru čakala na prestopni let med potovanjem iz Hongkonga v Mehiko.

Aretacija, ki so jo izvedli le nekaj dni potem, ko sta se ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Ši Džinping dogovorila za 90-dnevno trgovinsko premirje, je še dodatno skrhala odnose med ZDA in Kitajsko.

Mengova se je v petek zagovarjala pred kanadskim sodiščem glede morebitne varščine, vendar ji to ni odobrilo odhoda na prostost. Odločitev o varščini so oblasti napovedale za ponedeljek, 46-letna Kitajka pa bo morala najmanj do takrat ostati v priporu.