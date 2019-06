Kitajska svari ZDA: Ne odpirajte Pandorine skrinjice

Tudi Moskva je vse strani pozvala k zadržanosti. "Raje ne bi videli korakov, ki bi privedli do dodatnih napetosti v že tako nestabilni regiji," je povedal tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov.

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov pa je poudaril, da "že dolgo gledamo neprestane poskuse ZDA, da okrepijo politični, psihološki, ekonomski in vojaški pritisk na Iran". "Takšno ravnanje je po mojem mnenju provokativno. Tega ne moremo oceniti drugače kot namerno izzivanje vojne," je dejal po navedbah nemške tiskovne agencije dpa.

ZDA so na Bližnji vzhod konec maja poslale 1500 vojakov, napotitev dodatnih 1000 vojakov pa naj bi bil odgovor na nedavna napada na dva tankerja v Omanskem zalivu, za kar ZDA krivijo Iran, ki to zanika. ZDA so proti Perzijskemu zalivu poslale tudi bojno skupino ladij z letalonosilko Abraham Lincoln in bojno skupino bombnikov B-52, pa tudi protiraketni sistem patriot.

Kitajski zunanji minister je ob tem Iran pozval, naj "sprejema previdne odločitve" in naj se ne odpove zlahka jedrskemu sporazumu. Povedal je še, da Kitajska, ki je ena od njegovih podpisnic, ostaja odločena ohraniti sporazum."V prizadevanjih za polno in učinkovito uresničevanje sporazuma smo pripravljeni sodelovati z vsemi stranmi," je zagotovil Wang.

IAEA: Iran ni kršil določil jedrskega sporazuma

Mednarodni jedrski sporazum je bil sklenjen julija 2015. Iran je z njim pristal na omejitve svojega jedrskega programa in na strog nadzor, s čimer naj bi mu preprečili uporabo urana ali plutonija za razvoj jedrskega orožja. Mednarodna skupnost pa je odpravila gospodarske sankcije proti Iranu.