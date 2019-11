Kitajska tajna policija ga je mučila 15 dni, iz njega izsilila dve priznanji

Simon Čeng, sicer državljan Hongkonga, ki je delal za britansko vlado skorajda dve leti, trdi, da so ga pripadniki kitajske tajne policije "vklenili, mu prevezali oči in poveznili kapuco na glavo", je za BBCdejal 29-letnik. "Dejali so, da delajo za tajno policijo in da človekove pravice ne obstajajo. Nato so me začeli mučiti."

Priklenili so ga na jekleni stol za mučenje (t. i. tiger chair), obesili na X-križ , kjer je visel "ure in ure", ga obtožili, da je britanski vohun. Več ur je moral opravljati "ekstremne fizične vaje", pri tem so ga pretepali. Podvržen je bil tudi pomanjkanju spanja, silili so ga, da je pel kitajsko himno, da bi ostal buden."Bilo je izjemno boleče."

Med drugim so ga zasliševali, ali pozna koga, ki dela za britansko obveščevalno agencijo, kakšna je njegova vloga v protestih, kaj ve o prebivalcih celinske Kitajske, ki so se pridružili demonstracijam. "Želeli so vedeti, kakšno podporo, denar in opremo Velika Britanija daje protestnikom."

Čeng trdi tudi, da je videl druge Hongkonžane v kitajskem pridržanju."Videl sem množico Hongkonžanov, ki so jih aretirali in zasliševali."