Kitajska trepeta pred novim valom okužb, del Pekinga v karanteni

Medtem ko se Evropa počasi in vztrajno vrača v ustaljene tirnice, Kitajska trepeta pred novim valom okužb novega koronavirusa. V državi, kjer je virus izbruhnil konec lanskega leta, namreč spet naglo narašča število domačih okužb. Virus je spet izbruhnil na tržnici, tokrat v kitajski prestolnici Peking. V zadnjih 24 urah so potrdili 47 novih primerov, skupaj že skoraj 200. Del Pekinga je v karanteni. Z naraščanjem števila okužb se soočajo tudi v Južni Koreji, največ novih primerov so potrdili v prestolnici Seul.