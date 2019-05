Kitajska ZDA vrača udarec s svojim seznamom spornih podjetij in posameznikov

Kot so sporočili s kitajskega ministrstva za trgovino, bo seznam vključeval tuja podjetja, organizacije in posameznike, ki "niso skladni s tržnimi pravili". Nanj bodo med drugim uvrstili tudi tiste, ki "uvajajo blokade, prekinejo dobavo kitajskim podjetjem iz nekomercialnih razlogov ali resno škodujejo pravicam in interesom kitajskih podjetij".

Huawei ima po prepričanju Bele hiše tesne vezi s kitajsko vojsko in prek svojih omrežij omogoča Pekingu vohunjenje in kibernetske sabotaže. Trump poleg tega ameriškim podjetjem prepoveduje uporabo telekomunikacijske tehnologije, ki je opredeljena kot tveganje za nacionalno varnost. Posledično je več podjetij že omejilo svoje poslovanje s Huaweijem.

Današnja napoved kitajskih oblasti o oblikovanju seznama spornih podjetij, organizacij in posameznikov sledi odločitvi o sobotnem zvišanju carin na 60 milijard dolarjev ameriškega blaga. Višje carine bodo v prvi vrsti zajele ameriške kmetijske in živilske izdelke. Potem ko so bile zdaj pet- do desetodstotne, bodo po novem 25-odstotne. Gre za protiukrep zaradi zvišanja carin na kitajski uvoz v ZDA.

Kitajska naj bi razmišljala tudi o ustavitvi izvoza redkih kovin v ZDA, ki so nujno potrebne za proizvodnjo pametnih telefonov in drugih elektronskih naprav. Državi sicer za zdaj še vztrajata pri pogajanjih o trgovinskem sporazumu, a datuma za njihovo nadaljevanje še nista napovedali.

Kitajska ZDA obtožila obsedenega laganja o učinkih carin

Kitajska je danes ZDA znova obtožila laži glede vpliva višjih carin na uvoz kitajskega blaga. Trditve ameriškega predsednika Trumpa, da imajo ti ameriški ukrepi uničujoč učinek na kitajsko gospodarstvo, se ves čas ponavljajo, so se odzvali v Pekingu in dodali, da so Američani očitno "obsedeni" z njimi.

"ZDA takih laži niso izustile le enkrat ali dvakrat. Kitajska jih vsakič znova razgali, a so ZDA očitno zelo vztrajne, celo obsedene s tem, da jih venomer ponavljajo," je danes dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Šuang.

S tem se je odzval na Trumpove besede, da imajo carine uničujoč učinek na Kitajsko in da podjetniki zapuščajo državo. "Lahko vam povem, da si Kitajska na vso moč želi trgovinskega dogovora," je poudaril Trump. "Kitajska postaja zelo oslabljen narod," je dodal.

ZDA so ta mesec zvišale carine na 200 milijard dolarjev kitajskega uvoza z desetih na 25 odstotkov, Peking pa bo v soboto odgovoril z zvišanjem carin na 60 milijard dolarjev ameriškega blaga.

Geng je v tej luči Američane opozoril, naj ne precenjujejo svojih sposobnosti za govorice ali podcenjujejo presoje drugih. Pravi duh ne prihaja iz neprestanih laži, izmišljotin in lastnega povzdigovanja, je sklenil.