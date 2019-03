Kitajske oblasti trdijo, da so v Šinjiangu aretirale 13.000 teroristov

"Šinjiang je od leta 2014 uničil 1588 nasilnih in terorističnih združb, aretiral 12.995 teroristov, zasegel 2052 eksplozivnih naprav, kaznoval 30.645 ljudi za 4858 nezakonitih verskih dejavnosti in zasegel 345.229 kopij nezakonitega verskega gradiva," navaja dokument. "Protiteroristične dejavnosti in boj za deekstrimizacijo so se v Šinjiangu vedno izvajali v skladu z vladavino prava," dodaja.

Dokument dodaja, da je Šinjiang že dolgo del kitajskega ozemlja, da pa "teroristične in skrajne sile s poneverjanjem" zgodovine podpihujejo separatistične dejavnosti.

Po navedbah organizacij za zaščito človekovih pravic Peking v zaprtih taboriščih v pokrajini na skrajnem zahodu države zadržuje skoraj milijon ljudi. Kitajska vlada je danes na te kritike odgovorila z belo knjigo, ki navaja, da bodo "v skladu z zakonom neusmiljeno udarili po vsakršnem obnašanju, ki se zavzema za terorizem in ekstremizem".

Kitajske oblasti trdijo, da so aretirale 13.000 teroristov.

Skupine za zaščito Ujgurov so dokument že obsodile. Označile so ga za politično opravičilo za zatiranje Ujgurov. "Namen objave t. i. bele knjige je sredstvo pridobivanja lokalne politične podpore za skrajne politike in prikrivanje zlorab človekovih pravic," je v odzivu navedel predstavnik Svetovnega ujgurskega kongresa, ki deluje v izgnanstvu, Dilxat Raxit.

Šinjiang, ki meji na več držav, tudi Pakistan in Afganistan, je že leta žrtev nasilnih nemirov. Za te je po mnenju Kitajske krivo teroristično gibanje, ki želi doseči neodvisnost pokrajine. V Pekingu so v preteklosti zanikali obstoj internacijskih taborišč v pokrajini, v zadnjih mesecih pa so začeli govoriti o "poklicnih izobraževalnih centrih", ki naj bi bili podobni internatom, vanje pa naj bi se študenti prijavljali prostovoljno.

Na drugi strani pa nekdanji taboriščniki trdijo, da so se v teh centrih znašli za prestopke, kot so dolga brada, nošenje tančice čez obraz ali voščila ob verskih praznikih na družbenih omrežjih.