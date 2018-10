Kitajski dedek želi rešiti od požara uničen hrib

76-letni Vej Fafu že več kot 30 let sadi drevesa, posadil jih je že na neverjetnih 870 hektarjih. Striček Vej, kot mu pravijo navdušeni sovaščani, želi rešiti in ozeleniti od požara uničen hrib. Večino svojega dohodka je tako namenil za nakup sadik in vzdrževanje novorojenega gozda. Ponudbe, naj ga proda za sečnjo, pa vztrajno zavrača.