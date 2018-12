Kitajski hekerji napadali podjetja in vladne agencije

Britanski zunanji minister Jeremy Hunt je sporočil še, da je ta skupina izvajala "enega najbolj širokih kibernetskih vdorov proti Veliki Britaniji in zaveznikom doslej". Opozoril je tudi, da ta skupina deluje še naprej.

Šlo naj bi za skupino hekerjev pod imenom APT 10 oziroma Advanced Persistent Threat 10, ta naj bi za kitajsko državno varnostno agencijo izvajala"vztrajno kibernetsko kampanjo proti velikim ponudnikom storitev". Kitajsko so obtožili "zlobne kibernetske kraje intelektualne lastnine in občutljivih poslovnih podatkov".

Ameriški in britanski tožilci so napovedali obtožnice proti več kitajskim hekerjem, ki naj bi po naročilu kitajske vlade napadali podjetja v več državah ter na ta način kradli intelektualno lastnino in občutljive poslovne podatke.

Vdrla v računalniški sistem ameriške mornarice, ukradla osebne podatke 100.000 ljudi

V Washingtonu je medtem namestnik ameriškega pravosodnega ministra Rod Rosensteinob napovedi obtožnic proti vsaj dvema kitajskima hekerjema, gre za Zhu Huaja in Zhang Shilonga, pojasnil, da je njuna skupina napade izvajala v vsaj dvanajstih državah, med njimi tudi v Braziliji, Franciji, Nemčiji, Indiji, Švici, na Japonskem in Finskem."Šlo je za navadno krajo in goljufanje," je dejal Rosenstein.

Omenjena hekerja še niso aretirali, delala pa naj bi za podjetje Huaying Haitai. Ameriški FBI med drugim navaja, da naj bi dvojica vdrla v računalniški sistem ameriške mornarice in ukradla osebne podatke okoli 100.000 zaposlenih.

S hekanjem pridobljeni podatki so Kitajski omogočili nepošteno prednost pred podjetji in državami, ki so spoštovala mednarodno pravo, je še dejal Rosenstein.

Kitajski hekerji naj bi napadali predvsem velike ponudnike informacijskih storitev, ki pomagajo drugim podjetjem pri organiziranju in upravljanju svojih informacijskih sistemov. Na ta način so hekerji potencialno dobili dostop v računalniška omrežja številnih podjetij. Po Rosensteinovih besedah sta obtožena Zhu in Zhang odgovorna za napade na najmanj 45 podjetij.