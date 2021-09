Kitajski nepremičninski velikan tik pred finančnim zlomom

Eden največjih kitajskih nepremičninskih velikanov, Evergrande, je tik pred finančnim zlomom. Glede na prihodke gre za enega izmed 500 največjih svetovnih velikanov, ki posredno zagotavlja delo skoraj štirim milijonom Kitajcev, neposredno pa jih zaposluje 200.000. V lasti ima okoli 1300 nepremičninskih projektov in je eden največjih graditeljev stanovanjskih objektov na Kitajskem. Nekateri ekonomisti opozarjajo, da bi lahko šlo za trenutek, podoben tistemu, ko je leta 2008 v ZDA propadla banka Lehman Brothers in sprožila učinek domin, zaradi katerega je propadla vrsta podjetij in posameznikov. Vprašanje je, kako lahko morebiten propad takšnega velikana, ki je zadolžen tudi pri ameriških in evropskih bankah, vpliva na svetovno gospodarstvo in kaj bodo naredile kitajske oblasti.