Kitajski prevaranti po ogoljufanih Srbih zdaj nad Špance in Jordance

Okoli 100.000 državljanov Srbije je nasedlo obljubam kitajskega podjetja Kangoroo treasure o hitrem zaslužku na internetu. Ljudje so v spletno piramidno shemo vložili od nekaj sto evrov do več deset tisoč evrov, mnogi vse svoje prihranke. Nekateri so celo najeli posojila, zdaj pa ostali v ogromnih dolgovih. Kitajski goljufi so po šestih mesecih delovanja v Srbiji skupaj z denarjem, šlo naj bi za okoli 180 milijonov evrov, izginili iz države. Pristojne srbske institucije se na prijave oškodovancev ne odzivajo.