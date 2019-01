Kitajski znanstvenik, ki je ustvaril gensko spremenjeni dvojčici, v hišnem priporu

Kitajske oblasti so sporočile, da je znanstvenik, ki je ustvaril prvi gensko spremenjeni dvojčici, deloval nelegalno, neetično in z namenom, da si zagotovi slavo in bogastvo.

Številni znanstveniki so bili kritični do njegovega dela. Na njegove trditve se je odzvalo na stotine kitajskih in mednarodnih znanstvenikov, ki so opozorili, da je bilo dejanje neetično, njegovih trditev pa niso uradno potrdili. Strokovna revija MIT Technology Review, ki je objavila članek o Hejevih ugotovitvah, je ob tem opozorila, da je ta "tehnologija etično sporna, ker bi lahko spremembe zarodka podedovale prihodnje generacije in bi lahko vplival tudi na celoten genski bazen".

Trenutno v hišnem priporu

Kot poroča BBC, so preiskovalci v ponedeljek potrdili, da sta se po njegovem posegu dejansko rodili dvojčici in da je tako zanosila še ena ženska. Dodali so, da raziskovalcu preti resna kazen, ker je deloval na lastno pest in zaradi ponarejanja dokazil, da je njegov poseg etičen.