Kitajsko novo leto: nasvidenje tiger, dobrodošel zajec

Kitajskemu horoskopu Kitajci pripisujejo velik pomen. Leto zajca prinaša upanje na boljši začetek po dolgih treh letih zaprtja in ničelne tolerance do covida-19. Tako bodo Kitajci tudi vstopili v novo leto. Bliskovita opustitev strategije ničelne tolerance, ki je poleg zapore javnega življenja Kitajcem omejevala potovanja, je v prebivalcih obudila željo po počitnicah. Novo leto pomeni petnajst dni praznovanj, teden dni dopusta za vse državljane in skoraj mesec dni šolskih počitnic. Kitajski turistični delavci pa stavijo na množične rezervacije, ki bi pomagale pri okrevanju turistične panoge.