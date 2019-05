Kitajska: trgovinska pogajanja z ZDA niso propadla

Dvodnevna trgovinska pogajanja v ZDA je označil kot "produktivna" in dodal, da razlike ostajajo. Glede nadaljnjih pogajanj z ZDA je izrazil zmerni optimizem.

Prvi dan tokratnega kroga pogajanj med kitajsko in ameriško delegacijo, v kateri sta trgovinski predstavnik Robert Lighthizer in finančni minister Steven Mnuchin, se je včeraj sicer končal brez izjav za javnost. Mnuchin je sicer včeraj dejal, da so bila pogajanja konstruktivna: "Razprave med obema stranema so bile konstruktivne. To je vse, kar bomo povedali," je po navedbah ameriške televizije CNBC dejal Mnuchin.

Trump zvišal carine na 25 odstotkov

V petek so začele veljati višje carine ZDA na uvoz iz Kitajske. Ameriški predsednik Donald Trumpje zvišal carine na kitajski uvoz v vrednosti 200 milijard dolarjev z desetih na 25 odstotkov.

Trgovinsko vojno je Trump začel 8. marca lani, ko je napovedal uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz jekla in 10-odstotnih na uvoz aluminija v ZDA. Te carine niso bile usmerjene le proti Kitajski, v veljavo pa so stopile 23. marca lani. Dan prej je Trump iz ukrepa začasno izvzel vrsto držav, a ne Kitajske.