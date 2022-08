Se vam okoli 10 evrov na mesec, kolikor ženske približno odštejejo za vložke in tampone, ki jih morajo kupiti, ne zdi veliko? Za marsikatero je to ne le veliko, pač pa celo preveč, da bi si jih lahko privoščila. V vsem življenju to namreč nanese več tisoč evrov. V Sloveniji smo lani sicer znižali davek ob nakupu vložkov in tamponov, a so cene, predvsem zaradi vsesplošne inflacije, bolj ali manj takšne, kot so bile pred znižanjem. Številne organizacije so zato vlade že večkrat pozivale, da bi bili nujni higienski pripomočki bolj cenovno dostopni. In zadnjemu predlogu je vlada zdaj prižgala zeleno luč. Kje bi lahko vložki in tamponi že kmalu postali brezplačni?