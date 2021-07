Kje bomo letos dopustovali Slovenci?

Nekateri bodo dopust preživeli kar v Slovenija ali pa na Hrvaškem, ker ne želijo tvegati. Spet drugi bodo odšli dlje, ali pa celo ostali doma. In če bodo nekateri poletje preživeli delovno, je naval na turistične agencije tak, kot ga poznajo iz let pred korono. "Telefoni kar zvonijo in zvonijo en čez drugega - stacionarni, mobiteli, poleg tega so še maili, pa direktne stranke, tako da je zanimanja ogromno," pove svetovalka pri agenciji Palma Sanja Podraščanin .

Ljudje se v večji meri odločajo tudi za zavarovanje odpovedi. Španija na primer beleži kar 65 odstotni porast okuženih s koronavirusom. "Lahko rečemo da je porast tovrstnih zavarovanj zrasel za 200 do 300 procentov," pojasni Hrovat.

In katere destinacije so letos Slovenci opustili? "Bali, Avstralija, Azija, Latinska Amerika, pa tudi Severna Amerika v veliki meri," še pove Hrovat. Zamenjali so jih Maldivi in severno evropske destinacije, kot sta Norveška, Islandija. Veliko zanimanja je tudi za Škotsko. In še ena zanimivost. Agencije opažajo podražitve hotelov, a tudi to, da so ljudje pripravljeni plačati več. Več je tudi takih, ki se na omenjenih destinacijah odločajo za najbolj luksuzne hotele od pet zvezdic plus naprej.