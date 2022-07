Sezona dopustov je tu in tisti, ki na dopustu še niste bili, verjetno že odštevate. Hribi ali morje sta najpogostejša odgovora, ki smo jih na vprašanje, kje bodo preživeli letošnje poletje, dobili od naših poslancev. Naš novinar Aleksander Pozvek je dobil predstavnika levega in desnega političnega pola ter preveril, ali so tudi pri načrtovanju dopustov vsak na svojem bregu.