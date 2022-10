Kje bodo žrtve iz brezna pod Macesnovo gorico dobile svoje grobišče?

Pred prvim novembrom, ko se večina spominja naših preminulih in tudi obišče njihove grobove, je v petek straža Slovenske vojske položila venec pred največje za zdaj odkrito vojno in povojno grobišče pri nas, kjer ni nikjer napisanih imen vsaj 3200 žrtev, ki so svoje življenje končali v jami. Gre za brezno pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu, kjer so arheologi in Komisija za vojna in povojna grobišča opravljali izkop vse od maja letos do sredine oktobra. Zdaj, ko so s prenosom posmrtnih ostankov končali, je najbolj pomembno vprašanje, kje bo torej 3200 ljudi dobilo svoj res zadnji in spodoben prostor počitka.