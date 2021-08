Kje smo Slovenci porabili največ turističnih bonov?

Minil je mesec dni, odkar so v veljavo stopili novi boni, ki jih lahko za razliko od lanskih turističnih unovčite tudi za šport, kulturo in gostinstvo. Do tega ponedeljka je bilo unovčenih 16 odstotkov novih bonov, od tega še vedno največ v turizmu, sledi gostinstvo, temu pa kultura in šport. Se pa vedno več staršev odloča za nakup učbenikov in delovnih zvezkov za svoje otroke. Od 14 odstotkov bonov, ki so bili porabljeni za kulturo, so bile kar tri četrtine unovčene prav za učbenike in delovne zvezke.