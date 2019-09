Ne govorimo o krizi, a treba je biti pozoren, je po seji vlade, na kateri so ministri potrdili proračun za prihodnji dve leti, dejal premier Marjan Šarec. Ministri so morali proračun za leto 2020 zaradi poslabšanja napovedi gospodarske rasti oklestiti za 100 milijonov evrov, kar so tudi storili. Kje se bo to poznalo?